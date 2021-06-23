Если «Честь имею» решит принять мандаты, Ванецян тоже пойдет в парламент

Отметим, что по предварительным результатам блок «Честь имею» набрал 5,23% голосов, что ниже проходного порога для блоков в 7%. Однако в связи с тем, что законодательством Армении предусмотрено, что парламент Армении должен состоять как минимум из трех политических сил, сформированный на основе Республиканской партии Армении Сержа Саргсяна и партии «Отечество» Артура Ванецяна блок также проходит в парламент, поскольку занял третье место на выборах.

На вопрос о том, возьмет ли блок «Честь имею» полагающиеся ему мандаты, Ванецян отметил, что окончательного решения еще не принято.

«Если будет принято решение, что блок окончательно войдет в парламент, возьмет мандаты, я точно не оставлю свою команду, я пойду в парламент, мы продолжим нашу борьбу в парламенте. К сожалению, непринятие мандатов не влечет никаких юридических последствий для деятельности парламента, то есть, если мы не принимаем мандаты, парламент продолжает функционировать», - сказал Ванецян.