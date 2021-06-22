Пашинян начал серию политических консультаций с лидерами ряда политических сил

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в рамках консультаций Никол Пашинян, в частности, встретился с лидером партии «Республика» Арамом Саргсяном.

В начале встречи Арам Саргсян, партия которого набрала 3% голосов в ходе воскресного голосования на досрочных парламентских выборах, поздравил Пашиняна с убедительной победой на выборах, пожелав ему плодотворной работы.

«Спасибо большое, рад встрече, спасибо, что приняли приглашение. Хочу сказать, что я следил за Вашей избирательной кампанией, и, честно говоря, у меня осталось очень хорошее впечатление. Я думал, что партия «Республика» преодолеет пятипроцентный порог. Выборы тем и являются выборами, что многие факторы влияют на процесс, но в то же время в них есть определенный фактор непредсказуемости», - ответил Никол Пашинян.

Согласно сообщению, и.о. премьер-министра отметил, что хотел бы услышать представления Арама Саргсяна «о внутриполитической жизни, дальнейшем развитии, идеи Вашей партии и Ваши личные идеи относительно того, что делать, какими Вы видите отношения между партией «Республика» и правительством, парламентским большинством».

«Также что Вас беспокоило из опыта предыдущего периода, какие у Вас есть идеи, чтобы мы могли создать более единое и позитивное поле в политической сфере? Позитивное не по отношению к правительству, а позитивное в плане того, чтобы правительство и внепарламентские силы больше прислушивались друг к другу, потому что я думаю, что действительно очень важно прислушиваться друг к другу. Очевидно, что есть идеи, есть предложения, мысли, которые теряются в шуме. Хотелось бы подробнее поговорить на эти темы и посмотреть, насколько наши идеи совпадают», - продолжил Пашинян.

В свою очередь Арам Саргсян отметил: «Выборы действительно расставили все по своим местам. И сегодня в парламент прошли три политические силы. Я поздравил и двух других с тем, что они прошли в Национальное собрание, и считаю, что лучшим вариантом для общего процесса был бы перенос обсуждения на платформу Национального собрания, и нужно попытаться найти общий язык между парламентскими силами, выйти из старой риторики, найти основную формулу вывода страны из этой ситуации.

Задача внепарламентских сил в этом отношении намного проще. На мой взгляд, их влияние еще меньше. Ключевое слово здесь то, что Вы являетесь премьер-министром всех, независимо от того, к какой команде они принадлежат. Конечно, я понимаю, что в других командах 20% являются заблудшими, премьер-министром остальных действительно стоит быть. У других иные цели, они посредством восстановления своего прежнего влияния, крышевания или работой в штабах, исходя из определенных финансовых обстоятельств, добились этих голосов. Но, тем не менее, есть факт. Думаю, они тоже стремятся попасть в Национальное собрание, им особо не о чем шуметь, их жалобы не имеют контекста. Нас бы высмеяли за такие жалобы, если бы мы обратились в Конституционный суд на основании результатов опросов или большого количества людей на митингах. Это просто абсурд.

По нашей части, думаю, мы всегда будем рядом с государством, рядом с государственностью. Для нас это очень важно, очень важна независимость Республики Армения, очень важен процесс постоянного поддержания той линии независимости, которую мы ведем, представляя западные подходы, уравновешивая внешнеполитическое поле. Мы считаем это очень важным и думаем, что это поможет как государству, так и политикам, занимающимся внешней политикой. И мы намерены продолжить свою работу в этом направлении. Есть также предложения относительно экономической сферы, мы с радостью представим правительству, что есть, мы постараемся проследить, чтобы они достигли своей цели и стали реальностью, а если они будут отклонены, то должны быть отклонены обоснованно, чтобы мы могли объяснить это нашим партнерам, чтобы бизнес не обиделся».

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с консолидацией возможностей и потенциала, а также затронули возможности дальнейшего сотрудничества, говорится в сообщении.

Также сегодня Никол Пашинян встретился с председателем партии «Справедливая Армения» и лидером Христианско-демократической партии Левоном Шириняном.