Как сообщает пресс-служба президента, в телефонном разговоре с Пашиняном Саркисян пожелал будущему правительству успехов во благо дальнейшего развития Армении, обеспечения прогресса, благосостояния народа и безопасности государства.
Президент Армении поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах
Президент Армении Армен Саркисян поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах.
Как сообщает пресс-служба президента, в телефонном разговоре с Пашиняном Саркисян пожелал будущему правительству успехов во благо дальнейшего развития Армении, обеспечения прогресса, благосостояния народа и безопасности государства.
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