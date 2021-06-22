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Политика

Президент Армении поздравил Пашиняна с победой его партии на выборах

Президент Армении Армен Саркисян поздравил Никола Пашиняна с победой возглавляемой им партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах.

Как сообщает пресс-служба президента, в телефонном разговоре с Пашиняном Саркисян пожелал будущему правительству успехов во благо дальнейшего развития Армении, обеспечения прогресса, благосостояния народа и безопасности государства.

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