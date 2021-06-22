ЕС призывает все политические силы Армении объединить усилия и совместно работать для преодоления стоящих перед страной вызовов

«Согласно предварительной оценке миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ), выборы были конкурентными и в целом хорошо организованными за такой короткий период времени. Избиратели имели широкий выбор, в целом соблюдались основные права и свободы. Участники могли свободно проводить агитацию. День голосования, включая и подсчет голосов, в целом прошел положительно», - отмечается в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте делегации Евросоюза в Армении.

«Наблюдательская миссия БДИПЧ/ОБСЕ, тем не менее, подчеркнула, что негативная тональность агитации и персонификация среди основных конкурентов препятствовали проведению централизованных обсуждений вокруг политики. По данным миссии, в целом, на протяжении всей избирательной кампании женщины находились на заднем плане.

Жалобы и иски должны рассматриваться тщательно и эффективно в соответствии с соответствующими процедурами, предусмотренными законодательством Армении», - заявляет пресс-секретарь ЕС.

«Мы рассчитываем на тесное сотрудничество со всеми институтами Армении, в том числе с новоизбранным парламентом и правительством. Мы призываем все политические силы объединить усилия и совместно работать для эффективного преодоления стоящих перед страной вызовов в пользу Армении. Европейский союз готов и дальше укреплять двусторонние отношения с Арменией и содействовать Армении в реализации важных реформ в стране, принимая за основу общие обязательства, изложенные в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС-Армения», - говорится в заявлении.