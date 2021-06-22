«Лично мне трудно видеть себя в парламенте, но мы получили дополнительные рычаги для политической борьбы» - Кочарян о взятии мандата

Об этом сегодня на пресс-конференции в Ереване заявил второй президент Армении, кандидат в премьер-министры от блока «Айастан» Роберт Кочарян.

Лидер политической силы, набравшей 21% голосов и занявшей второе место после партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна (54%), отметил, что результаты выборов для них стали неожиданными.

В своих публичных высказываниях до голосования Кочарян и члены его политической команды выражали уверенность в победе на предстоящих выборах.

Подчеркнув, что в настоящее время они собирают материалы, Кочарян отметил, что в течение нескольких дней они обобщат их и получат лучшее представление об объеме апелляции, которая должна быть представлена в Конституционный суд.

Что касается вопроса о том, возьмет ли блок полученные им мандаты, Кочарян сказал, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. Тем не менее, он выразил свое личное мнение: «Скажу свое личное мнение. Думаю, что у нас появились очень серьезные возможности для продолжения нашей борьбы. Мы настроены продолжать нашу борьбу. Парламентская борьба может только усилить, а не заменить уличную борьбу. Мы будем держать этот темп, мы сохраним динамику, у нас есть этот ресурс».

Отметив, что они получили дополнительные рычаги для политической борьбы, Кочарян в то же время подчеркнул: «Лично мне трудно видеть себя в парламенте».