Блоки «Айастан» и «Честь имею» утверждают, что на выборах зафиксированы вопиющие нарушения

Блок «Айастан» во главе со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном не признает результаты воскресного голосования на внеочередных парламентских выборах и будет оспаривать их в Конституционном суде.

Блок сегодня объявил, что начинает консультации с другими участвовавшими в выборах силами для обсуждения возможности совместного обращения в Конституционный суд.

Возглавляемая Кочаряном сила по набранным голосам занимает второе место. По предварительным данным, блок набрал 21,4% избирателей.

По предварительным результатам парламентских выборов, на первом месте находится возглавляемая исполняющим обязанности премьер-министра Николом Пашиняном партия «Гражданский договор», которая набрала 53,92%. На третьем месте с 5,23% голосов блок «Честь имею», поддерживаемый третьим президентом Армении Сержем Саргсяном. Хотя блок не преодолел требуемый минимальный порог в 7%, но проходит в парламент в соответствии с конституционным требованием.

Хотя международные и местные наблюдатели заверяют, что зафиксированные нарушения не повлияли на результаты выборов, возглавляемая Кочаряном сила считает результаты выборов весьма спорными. Блок утверждает, что у него есть серьезные основания считать эти выборы нелегитимными и заявлять, что при таких результатах Национальное собрание не отражает реального соотношения сил.

«Наши наблюдения и информация, поступающая из избирательных штабов блока, показывают, что нарушения начались намного раньше дня выборов. А предварительная сводка сигналов от наших доверенных лиц с многочисленных избирательных участков в день выборов свидетельствует о том, что речь идет о систематической и заранее спланированной фальсификации результатов выборов», - заявили в блоке «Айастан».

Блок бывшего руководителя Армении в шести пунктах представил зафиксированные нарушения. В частности, была сформирована неконкурентная среда, власть массово использовала административный ресурс. Во время подсчета бюллетеней в ряде населенных пунктов Армавирской, Лорийской, Ширакской и Арагацотнской областей было отключено электричество.

По данным блока, действовала система фальсификации мобильных групп. В отдельных общинах есть сигналы о случаях скрытого подкупа избирателей со стороны власти.

Участвовавшие в выборах силы могут оспорить результаты голосования в Конституционном суде после окончательного подведения итогов выборов. Центральная избирательная комиссия объявит окончательные результаты голосования в воскресенье.

С какими силами блок «Айастан» проводит консультации для обращения в Конституционный суд, пока не сообщается.

В возглавляемом Артуром Ванецяном блоке «Честь имею» пока не уточняют, будут ли они оспаривать результаты выборов. Сегодня блок распространил заявление, в котором заявил, что эти выборы так и «не стали политическим процессом отвода Армении от края пропасти».

«Вместо этого мы стали свидетелями незаконных репрессий против оппозиции со стороны силовых органов, необоснованных обысков в квартирах и штабах и задержаний активистов оппозиции, прослушивания телефонных разговоров активистов и членов штаба, многочисленных вопиющих случаев препятствования работе оппозиции в предвыборный период и в день выборов, а также случаев явного направления избирателей с использованием административных рычагов со стороны власти. Эти позорные выборы не решили проблем нашего народа, а создадут новые, еще более труднопреодолимые препятствия для безопасного, стабильного и достойного будущего Армении и Арцаха. Борьба будет продолжена», - говорится в заявлении блока «Честь имею».