Возглавляемый Кочаряном блок оспорит результаты голосования в Конституционном суде

Об этом в беседе с Радио Азатутюн заявил один из лидеров блока, представитель партии АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Сагателян отказался отвечать на другие вопросы.

Ожидается, что Роберт Кочарян подробно расскажет о дальнейших шагах блока на запланированной на завтра пресс-конференции.

Блок «Айастан» набрал 21% голосов и идет на втором месте после партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, у которого почти 54%. На третьем месте идет поддерживаемый экс-президентом Сержем Саргсяном блок «Честь имею» (чуть больше 5%).

Последний блок проходит в парламент несмотря на то, что не смог преодолеть предусмотренный для блоков 7-процентный барьер, поскольку, согласно избирательному законодательству Армении, в парламенте страны должны быть представлены как минимум три политические силы.