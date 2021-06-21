В Кремле назвали убедительной победу партии Пашиняна на выборах в Армении

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы очень внимательно отслеживаем информацию из Еревана, мы приветствуем информацию центральной избирательной комиссии Армении о том, что эти выборы состоялись. И, конечно, мы видим, что убедительную победу одержала партия Пашиняна», - сказал Песков журналистам, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента РФ поздравил народ Армении с выбором. «Армения – наш ближайший союзник, партнер и, конечно, мы желаем, чтобы этот выбор армянского народа помог справиться с теми трудностями, которые сейчас переживает страна, и выйти на устойчивую траекторию развития, в том числе и путем реализации трехсторонних договоренностей, которые были достигнуты и подписаны при непосредственном участии президента России», - сказал Песков.