COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении умер один пациент

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 63 и сейчас составляет 216 112.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще один человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 499.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1095 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 2 547, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 152 613 (2 768 за сутки).