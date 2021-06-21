Партия Пашиняна с большим отрывом лидирует на выборах в Армении

Согласно ЦИК, в соответствии с данными голосования с 1378 из 2008 участков (обработаны голоса 758 425 тысяч избирателей из примерно 1 млн 281 тысячи) «Гражданский договор» набирает 56,53%, у блока «Айастан» бывшего президента Армении Роберта Кочарян – 19,56%.

Далее идут блок «Честь имею» (Артур Ванецян) - 5,34% и партия «Процветающая Армения» (Гагик Царукян) - 4,4%. Остальные силы набирают не более 2 процентов.

Во внеочередных выборах в парламент 20 июня приняли участие 25 политических сил – 21 партия и 4 блока. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих правом голоса, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4%.

