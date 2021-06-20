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Регион

Глава МИД Турции надеется, что сформированное по итогам выборов новое правительство Армении извлечет уроки из ошибок прошлого

Мевлют Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на то, что сформированное по итогам выборов новое правительство Армении извлечет уроки из ошибок, совершенных в прошлом, сообщает информагентство Anadolu.

«Надеемся, что Армения поймет, что единственным способом обеспечения стабильности и мира в регионе является развитие добрососедских отношений с региональными странами. Армения должна перестать выдвигать территориальные претензии к соседям и начать налаживать с ними хорошие отношения. После войны, по итогам которой Азербайджан освободил свои исконные земли, и Баку, и Анкара решительно готовы предпринять шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе», - заявил турецкий министр.

Чавушоглу отметил, что налаживание двусторонних отношений создаст возможность для реализации множества региональных проектов.

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