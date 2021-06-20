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Армения

По состоянию на 17:00, 38,17% избирателей проголосовали на досрочных парламентских выборах в Армении

По состоянию на 17:00 явка на внеочередных парламентских выборах в Армении составила 38,17%. По данным ЦИК, к этому времени проголосовали 989 тыс. 972 избирателя.

Общее число избирателей на нынешних досрочных выборах составляет 2 млн 593 тыс. 572 человека.

Для сравнения отметим, что на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года по положению на 17:00 в голосовании приняло участие 39,54% от общего числа зарегистрированных избирателей.

По данным ЦИК, активнее всего избиратели голосуют в Сюникской области, где к 17:00 в голосовании приняли участие 46,83% избирателей. В столице Ереване к данному часу в голосовании приняли участие 40,15% избирателей.

Голосование продлится до 20:00.

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