По состоянию на 17:00, 38,17% избирателей проголосовали на досрочных парламентских выборах в Армении

Общее число избирателей на нынешних досрочных выборах составляет 2 млн 593 тыс. 572 человека.

Для сравнения отметим, что на досрочных выборах в Национальное собрание 9 декабря 2018 года по положению на 17:00 в голосовании приняло участие 39,54% от общего числа зарегистрированных избирателей.

По данным ЦИК, активнее всего избиратели голосуют в Сюникской области, где к 17:00 в голосовании приняли участие 46,83% избирателей. В столице Ереване к данному часу в голосовании приняли участие 40,15% избирателей.

Голосование продлится до 20:00.