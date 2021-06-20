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Политика

Серж Саргсян проголосовал «за примирение общества»

Серж Саргсян

«Я голосовал за безопасные, суверенные, экономически развитые республики Армения и Арцах, за сильную армянскую армию, за неприкосновенность наших границ, за примирение нашего общества».

Об этом заявил Серж Саргсян, третий президент Армении и лидер входящей в оппозиционный блок «Честь имею» Республиканской партии Армении, после голосования на внеочередных парламентских выборах.

По словам бывшего президента, «вся правоохранительная система, особенно в последние дни кампании, четко проинструктирована о применении против нас грубой силы: непонятные приглашения в правоохранительные органы, незаконные обыски без решения суда, незаконные аресты, которые, кстати, были подтверждены судебными актами и так далее».

«Мы внимательно следим за событиями с утра, думаю, мы сделаем промежуточное объявление во второй половине дня, основное заявление мы сделаем сразу после завершения голосования», - заявил Саргсян.

«Для нас самое главное – сплотить расколотое общество», - подчеркнул экс-президент Армении.

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