Серж Саргсян проголосовал «за примирение общества»

Об этом заявил Серж Саргсян, третий президент Армении и лидер входящей в оппозиционный блок «Честь имею» Республиканской партии Армении, после голосования на внеочередных парламентских выборах.

По словам бывшего президента, «вся правоохранительная система, особенно в последние дни кампании, четко проинструктирована о применении против нас грубой силы: непонятные приглашения в правоохранительные органы, незаконные обыски без решения суда, незаконные аресты, которые, кстати, были подтверждены судебными актами и так далее».

«Мы внимательно следим за событиями с утра, думаю, мы сделаем промежуточное объявление во второй половине дня, основное заявление мы сделаем сразу после завершения голосования», - заявил Саргсян.

«Для нас самое главное – сплотить расколотое общество», - подчеркнул экс-президент Армении.