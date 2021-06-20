Марукян проголосовал за «внутриполитическую солидарность»

Марукян выразил надежду на то, что восстановлению атмосферы примирения не будет альтернативы.

«Пора восстановить внутриполитический мир и солидарность в стране. Это можно было сделать раньше, но выборы – это шанс для нас сделать такой шаг в данной ситуации, и в этом смысле у нас не будет альтернативы… Мы должны отложить в сторону наши маленькие истины ради большей истины, ради большей ценности, которой является наше государство, наша государственность. Вот за что я проголосовал», - сказал Марукян.