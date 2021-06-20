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Политика

Марукян проголосовал за «внутриполитическую солидарность»

Эдмон Марукян

Пора восстановить внутриполитическое примирение и солидарность в стране, заявил сегодня кандидат на пост премьер-министра от партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян после того, как проголосовал на одном из избирательных участков общины Аван в Ереване.

Марукян выразил надежду на то, что восстановлению атмосферы примирения не будет альтернативы.

«Пора восстановить внутриполитический мир и солидарность в стране. Это можно было сделать раньше, но выборы – это шанс для нас сделать такой шаг в данной ситуации, и в этом смысле у нас не будет альтернативы… Мы должны отложить в сторону наши маленькие истины ради большей истины, ради большей ценности, которой является наше государство, наша государственность. Вот за что я проголосовал», - сказал Марукян.

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