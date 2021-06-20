По данным Центральной избирательной комиссии, в списки избирателей включены 2 миллиона 593 тысячи 572 человека.

С 11 по 13 июня в электронном голосовании приняли участие 500 граждан. Итоги электронного голосования будут подведены сегодня после окончания голосования на территории Армении.

В выборах участвуют 21 партия и 4 блока, всего 2510 кандидатов.

По словам председателя ЦИК Тиграна Мукучяна, голосование проходит на 2008 избирательных участках, расположенных по всей стране, в том числе в 12 избирательных участков в местах лишения свободы. Согласно требованиям Избирательного кодекса, избирательные участки в исправительных учреждениях откроются позже.

В 8:00 открылись 1996 избирательных участков, первые избиратели уже проголосовали.

Мукучян отметил, что в общей сложности 483 международных наблюдателя от 8 международных и зарубежных организаций и 8 749 местных наблюдателей, представляющих в общей сложности 19 местных неправительственных организаций, осуществляют миссию по наблюдению за выборами. 61 иностранный гражданин получил право следить за ходом голосования в качестве посетителей.

По данным ЦИК, для освещения выборов было аккредитовано 749 представителей 68 СМИ и около 135 представителей 49 зарубежных СМИ.

На избирательных участках установлены камеры, прямая трансляция ведется с 1500 избирательных участков.

ЦИК будет публиковать информацию о явке каждые три часа.