Полиция представила общее число избирателей в Армении

Из них 16563 человека, зарегистрированных в другой общине, временно исключены из списка избирателей по месту регистрации и включены в список избирателей по месту нахождения в день голосования.

Количество лиц, не зарегистрированных в Республике Армения, которые были включены в список избирателей в день голосования, составляет 1479 человек, а число полицейских, которые в день голосования откомандированы на избирательные участки и удалены из списка избирателей по месту их регистрации, составляет 3186.

По данным полиции, есть дополнительный список из 1505 избирателей, находящихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях.