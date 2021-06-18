«Это борьба за возвращение нашему народу государственности»: Блок «Айастан» провел заключительный митинг

На митинге выступили лидеры блока.

В своем выступлении Роберт Кочарян сказал: «Мы начали кампанию, но завершаем ее победной кампанией. Это не борьба за власть, это борьба за возвращение государственности нашему народу».

После митинга сторонники блока «Айастан» прошли по улице Амиряна до проспекта Маштоца.

Блок во главе с бывшим лидером Армении считается главным соперником исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна.

Сегодня бывший соратник Никола Пашиняна, бывший начальник Генштаба Оник Гаспарян призвал граждан поддержать Роберта Кочаряна. Также в поддержку Роберта Кочаряна выступил бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Несколько часов назад Кочарян обратился к избирателям, отметив, 20 июня – судьбоносный день. «В этот день гражданам Армении предстоит сделать выбор между достойным миром и унизительным позором, между благополучной жизнью и безнадежной бедностью», - сказал он.

Отметим, что партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна провела свой заключительный митинг на площади Республики днем раньше.

18 июня – последний день предвыборной кампании в Армении. Суббота объявлена «днем тишины» перед запланированным на 20 июня голосованием.

В досрочных выборах в парламент Армении участвует 21 партия и 4 блока.