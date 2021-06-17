В Ереване прошел предвыборный митинг правящей партии «Гражданский договор»

Во время митинга, представляя свое видение будущего, Никол Пашинян, в частности, отметил: «Первый столп – это безопасность, второй столп – экономика, третий столп – право и справедливость, а четвертый столп – развитие человеческого капитала. Развитие экономики приносит новые поступления в бюджет, что позволяет больше инвестировать в сферу безопасности. Безопасность дает возможность больше сосредоточиться на вопросах развития человеческого капитала. Развитие человеческого капитала позволяет повысить уровень и стандарты права и справедливости. Более высокие стандарты права и справедливости создают новые возможности для экономического развития».

Пашинян отметил, что в ближайшее время они планируют обеспечить железнодорожное сообщение с Россией и Ираном, в этом контексте еще раз подчеркнув, что «наше правительство не обсуждало, не обсуждает и не будет обсуждать что-либо в рамках коридорной логики».

«То есть, в контексте открытия коммуникаций мы исключаем возможность изменения статуса какой-либо суверенной территории», - заявил Пашинян, назвав абсурдными заявления Азербайджана и Турции о получении коридора через Армению.

Отметим, что на досрочных парламентских выборах, по разным опросам, лидируют две силы: «Гражданский договор» Пашиняна и блок «Айастан» («Армения») экс-президента Роберта Кочаряна. Обе политические силы планировали провести свои заключительные митинги на площади Республики завтра, 18 июня, но 15 июня Пашинян заявил, что они меняют день митинга и переносят митинг на день вперед, чтобы избежать столкновений.

18 июня – последний день предвыборной кампании в Армении. Субботабудет объявлена «днем тишины» перед запланированным на 20 июня голосованием.