Присутствие на вчерашнем митинге Пашиняна людей с молотками в руках - крайне опасное и предосудительное явление - омбудсмен

На вчерашнем митинге исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна присутствовали участники с молотками в руках, которые также открыто их демонстрировали, сегодня заявил защитник прав человека (омбудсмен) Армении Арман Татоян, опубликовав результаты мониторинга митинга.

Омбудсмен счел это крайне опасным и абсолютно предосудительным явлением.

«Присутствие людей с молотками на вчерашнем митинге транслировалось и в прямом эфире. Митинг также транслировался в прямом эфире на официальной странице и. о. премьер-министра Никола Пашиняна в Facebook, и до сих пор доступен на этой странице. Там люди с молотками в руках заметны на 39-й секунде 16-й минуты первого часа. Более того, вчера и сегодня в социальных сетях были широко распространены фотографии участников митинга с молотками. Были даже призывы заменить молотки на кувалды», - заявил Татоян, подчеркнув, что «очевидно, что это связано с демонстрацией молотка и. о. премьер-министра во время предвыборных агитационных митингов и с образными выражениями и риторикой угроз, ненависти и оскорблений».

Омбудсмен заявил, что исполняющий обязанности премьер-министра «должен прекратить показывать на митингах свой молоток и выступать с оскорбительной и угрожающей риторикой. Он должен призвать своих сторонников и всех граждан в целом также исключить такие чрезвычайно опасные проявления».

Татоян призывает всех не использовать никаких инструментов, которые могут нанести телесные повреждения и связаны с насилием.

«Полиция должна быть более бдительной, и вместо того, чтобы комментировать, является ли молоток холодным оружием или нет, она должна выполнять свою фактическую функцию по предотвращению и предупреждению нарушений, тем самым способствуя мирному течению всех процессов в стране», - говорится в заявлении омбудсмена Армении.