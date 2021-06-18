Пашинян подчеркнул, что на данный момент число армянских жертв в войне составляет 3705, без вести пропавших - 268

Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра и кандидат в премьер-министры от правящей партии «Гражданский договор» Никол Пашинян в ходе предвыборных дебатов, которые прошли на Общественном телевидение Армении накануне поздно вечером.

По словам Пашиняна, на данный момент подтверждено наличие в Азербайджане 60 армянских пленных, есть версия, что в плену находятся еще 110 человек.

«Хочу подчеркнуть, что за этот период было возвращено 89 пленных, 6 из которых были взяты в плен перед войной. Я также хочу подчеркнуть, что с 1994 года в Армении без вести пропавшими считаются 395 человек», - сказал Пашинян.

На днях третий президент Армении Серж Саргсян заявил в ходе встречи со сторонниками в Котайкской области в рамках предвыборной кампании, что в апреле правительство было проинформировано о 1064 пропавших без вести, а в Национальном собрании было заявлено о том, что пропал без вести 321 человек.

В ответ Следственный комитет заявил, что количество пропавших без вести военнослужащих и гражданских лиц составляет 275 человек. Из Фонда страхования военных сообщили, что количество пропавших без вести постоянно меняется.

Касаясь вопроса передачи Азербайджану карт минных полей, Пашинян вчера подтвердил, что была передана небольшая часть существующих карт.

«Мы не отдали все карты минных полей, которые у нас были, мы отдали лишь небольшую часть. Мы не обменивались картами минных полей с пленными, а ответили на гуманитарный шаг гуманитарным шагом, потому что это не те мины, которые разделяют нас от азербайджанцев, а те, что находятся у них в тылу», - подчеркнул и.о. премьер-министра.

Отметим, что 12 июня при посредничестве США и Грузии Азербайджан вернул Армении 15 военнопленных, в то время как армянская сторона передала Баку карту минных полей в Агдамском районе.