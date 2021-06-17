МИД Армении считает провокационной подписанную президентами Турции и Азербайджана в Шуши декларацию

Как отмечается в сообщении, МИД Армении уже выступил с заявлением, в котором «строго осудил совместное посещение президентов Турции и Азербайджана ныне оккупированного города Шуши Республики Арцах [Карабах – ред.] и расценил его как очевидную провокацию против регионального мира и безопасности».

«Столь же предосудительны и провокационны подписанная президентами Турции и Азербайджана декларация в Шуши и выступление президента Турции в парламенте Азербайджана.

Хотя в турецко-азербайджанской декларации отдельным пунктом отмечается, что этот документ не направлен против третьей стороны, тем не менее, все его содержание нацелено против армянского народа. Она четко указывает на союз осуществивших 44-дневную агрессию против Республики Арцах двух государств, который направлен против самоопределения народа Арцаха, территориальной целостности Республики Армения и прав пережившего геноцид и рассеянного по всему миру армянского народа», - говорится в комментарии.

МИД Армении отмечает, что нашедшее место в декларации выражение «Зангезурский коридор» свидетельствует о том, что «воодушевившись безнаказанностью совместной агрессии и массовых преступлений против народа Арцаха, Турция и Азербайджан достигают публичных договоренностей против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения». В комментарии говорится, что «столь же тревожна договоренность двух государств бороться с международным признанием Геноцида армян».

«Эти договоренности полностью противоречат основным нормам международного права. В данном случае следует упомянуть тот факт, что согласно международному праву, и в частности, Венской конвенции 1969 года о праве международных договоров, все международные договоры, противоречащие императивным нормам международного права, недействительны и не могут иметь какой-либо международной легитимности.

Примечательно, что в основе данной декларации лежит не Устав ООН или принцип всеобщей неделимой безопасности ОБСЕ, а подход «племенной безопасности», который продвигается под принципом объединения «тюркского мира».

В контексте подобной армянофобии, предложения президента Турции, озвученные в парламенте Азербайджана, по созданию платформы регионального сотрудничества, лицемерны и имеют дезориентирующий характер.

Публичные договоренности президентов Турции и Азербайджана содержат не только геноцидальные угрозы в отношении армянского народа в регионе, но и являются серьезным вызовом всем странам, заинтересованным в региональном и международном мире и безопасности, что подчеркивает необходимость тесного сотрудничества всех указанных стран.

Результаты, достигнутые агрессией и применением силы против народа Арцаха, не могут стать основой для длительного мира, так же, как и различные надуманные турецко-азербайджанские инициативы в Шуши не могут отчуждить этот армянский культурный центр от Арцаха и армянского народа», - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства Армении.