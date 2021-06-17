Эрдоган не исключает создания турецкой военной базы в Азербайджане

«Этот вариант укладывается в рамки Шушинской декларации. Обсуждение этого вопроса возможно. Я думаю, что обсуждение состоится в ходе консультаций между президентами Азербайджана и России, Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным, а также во время наших переговоров», - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что сейчас приоритетной задачей является обеспечение безопасности на всей границе с Азербайджаном.

Находясь в Азербайджане с 15-го по 16-е июня, Эрдоган в Шуши подписал с Алиевым декларацию о сотрудничестве, одно из положений которой предполагает военное сотрудничество в случае возникновения угрозы безопасности или суверенитету одной из сторон.

Также согласно NTV, Эрдоган также заявил о том, что в скором времени он планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Обсуждая создание так называемого «Зангезурского коридора», Эрдоган уточнил, что у него нет разногласий с Россией.

«На данный момент я не думаю, что есть разногласия с российской стороны или намерение отложить эту работу по Зангезурскому коридору. Напротив, Россия здесь находится в качестве помощника», - заявил он, согласно изданию gazeta.ru, которое также ссылается на репортаж турецкого телеканала.