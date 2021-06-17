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Армения

Арутюнян и Шойгу обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян обсудил по телефону с российским коллегой, генералом армии Сергеем Шойгу пути разрешения ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Согласно сообщению, Арутюнян отметил, что Ереван с уважением относится к призывам государств-партнеров и структур по урегулированию вопроса мирным путем, добавив, что позиция армянской стороны неизменна: представители ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Республики Армения без каких-либо предварительных условий.

Стороны также обсудили вопрос размещения российских пограничников совместно с армянскими на участках армяно-азербайджанской границы в Сюникской и Гегаркуникской областях.

Собеседники также затронули вопросы осуществления миссии миротворческого контингента России в Карабахе, армяно-российского сотрудничества в оборонной сфере, а также ряд региональных проблем.

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