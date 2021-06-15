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Политика

Омбудсмен назвал тревожным тот факт, что Пашинян в ходе предвыборной агитации показывает молоток

Никол Пашинян демонстрирует молоток во время встречи с избирателями в Сисиане, 15 июня 2021 г.

Защитник прав человека (омбудсмен) Арман Татоян обратился к кандидатам в премьер-министры Армении, при этом отметив особую роль исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна в ослаблении напряженности в стране и создании атмосферы солидарности.

На своей странице в Facebook омбудсмен написал, что пристально следит за поведением и риторикой всех кандидатов. Он отметил, что предвыборная кампания проходит в обстановке нетерпимости друг к другу, наблюдается высокий уровень напряженности.

Татоян отметил особую роль и.о. премьер-министра Армении, учитывая тот факт, что он продолжает сохранять статус главы исполнительной власти. По мнению омбудсмена, в силу этого Пашинян отвечает за ослабление напряженности, исключение насилия в стране и обеспечение атмосферы солидарности.

Он назвал тревожным тот факт, что и.о. премьер-министра в последние несколько дней в ходе предвыборной агитации показывает собравшимся молоток и приводит сравнения с этим орудием.

По словам омбудсмена, мониторинг сотрудников офиса защитника прав человека показывает, что после этого сравнения аналогичного содержания приводятся и в социальных сетях, что не может не вызывать тревогу.

Татоян подчеркнул, что политики, которые считаются кандидатами на пост премьер-министра, должны особенно внимательно относиться к своим словам и действиям.

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