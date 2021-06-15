Эрдоган прибыл в Азербайджан, вместе с Алиевым он посетит Шуши

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после участия в саммите НАТО в Брюсселе прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как пишет агентство «Анадолу», президента Турции и его супругу Эмине Эрдоган в аэропорту встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

В рамках визита турецкий лидер посетит город Шуши (азербайджанское название – Шуша) в Нагорном Карабахе, выступит в парламенте Азербайджана.

Ранее Эрдоган также сообщил, что подпишет в Шуши полномасштабное межгосударственное соглашение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Турецкий лидер также посетит матч Чемпионата Европы по футболу Турция-Уэльс. Он состоится в Баку 16 июня.

Баку вернул под свой контроль город Шуши по итогам Второй карабахской войны – 8 ноября прошлого года. Ильхам Алиев объявил Шуши культурной столицей Азербайджана.