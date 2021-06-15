«Гражданский договор» созывает общегосударственный митинг 17 июня

Об этом в городе Сисиан Сюникской области Армении сегодня заявил исполняющий обязанности премьер-министра, кандидат в премьер-министры от «Гражданского договора» Никол Пашинян.

А 18 июня, как отметил Пашинян, у него состоится прямой разговор с народом Армении. Он не стал пояснять, в каком именно формате состоится этот разговор.

«Мы делаем это специально, потому что побежденная сила, которая уже понимает, что потерпит сокрушительное поражение на выборах, хочет попасть под дубинки полиции, чтобы впоследствии бросить тень на легитимность выборов в будущем. Учитывая этот расчет, мы не дадим им такой возможности. Объявляю общегосударственный митинг 17 июня в 20:00. А 18 июня у меня будет прямой разговор с народом Республики Армения», - заявил Пашинян, который сегодня проводит предвыборную кампанию в Сюнике.

Отметим, что партия Никола Пашиняна зарезервировала площади Республики и Свободы в центре Еревана для проведения митингов на четыре дня после выборов – с 21-го по 24-е июня (с 10 утра до полуночи).