Пашинян продолжает выдвигать несправедливые обвинения – ААЦ

В ходе текущей избирательной кампании Никол Пашинян, в частности, заявил, что элита духовенства сделала все, чтобы провалить революцию.

«В рамках предвыборной кампании Пашинян продолжает выдвигать несправедливые обвинения в адрес ААЦ. Отношение нынешней власти к церкви, к национальным и духовным ценностям известно народу, и заявления и.о. премьер-министра следует рассматривать именно в этом контексте», - говорится в заявлении Первопрестольного Св. Эчмиадзина.

Одновременно, в заявлении говорится, что «ААЦ, вопреки всем препятствиям и поведению властей, продолжит неуклонно выполнять свою миссию по сохранению национальной идентичности армян».

Между тем, Никол Пашинян отверг обвинения в дискредитации ААЦ и традиционных ценностей.



