Ереван поблагодарил руководство Грузии, США, других стран-сопредседателей Минской группы и ЕС

«Сегодня 15 наших военнопленных, которых удерживали в Азербайджане, вернулись на родину. Процесс проходил при посредничестве властей США и Грузии, за что правительство Республики Армения благодарит администрацию президента США и правительство Грузии», - написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян на своей странице в Facebook.

«Возвращение всех наших соотечественников, удерживаемых в Азербайджане, имеет приоритетное значение для правительства Армении.

Мы подтверждаем приверженность армянской стороны продолжению гуманитарного процесса и осуществлению конструктивных шагов при поддержке всех международных партнеров.

Правительство Республики Армения еще раз выражает благодарность руководителям стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ – президенту России Владимиру Путину, президенту США Джо Байдену, президенту Франции Эммануэлю Макрону, – а также президенту Европейского совета Шарлю Мишелю за их гуманитарные усилия в нашем регионе, особенно за все усилия, направленные на репатриацию армянских пленных», - говорится в сообщении пресс-секретаря Никола Пашиняна.

12 июня азербайджанские власти заявили о передаче Армении 15 военнопленных в обмен на карты минных полей в Агдамском районе.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил состоявшийся обмен.

Глава МИД Азербайджана заявил, что переданные армянской стороной карты иллюстрируют местоположение 97 тыс. противотанковых и противопехотных мин.

Передача 15 армянских пленных состоялась на границе между Азербайджаном и Грузией при участии представителей властей Грузии.

Вашингтон и Брюссель приветствовали шаги Армении и Азербайджана.