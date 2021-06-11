БДИПЧ/ОБСЕ подчеркивает высокий уровень провокационной или дискриминационной риторики в допредвыборный период

В опубликованном отчете подчеркивается особенно высокий уровень нетерпимости, провокаций или дискриминационной риторики в допредвыборный период.

18 мая началась работа международной наблюдательной миссии. Прибывшие в Армению долгосрочные наблюдатели отметили, что агитационная деятельность велась по всей стране, в основном без необходимых мер защиты против COVID-19. А в политическом дискурсе допредвыборного периода, согласно отчету, преобладала ситуация с национальной безопасностью, а в качестве важных второстепенных вопросов – борьба с коррупцией, социально-экономическая ситуация.

Как сообщил официальный представитель блока «Айастан» Арам Вардеванян, представители блока вместе со вторым президентом Робертом Кочаряном встретились с представителями наблюдательной миссии. По мнению альянса, промежуточный отчет миссии носит крайне общий характер, так как не отражает реальной ситуации в Армении. Альянс ставит под сомнение беспристрастность наблюдательной миссии. «Действия БДИПЧ/ОБСЕ содержат, по крайней мере, значительный риск предвзятого отношения, и их действия на этом этапе вызывают крайнюю обеспокоенность, то есть, с точки зрения выполнения надлежащей миссии по наблюдению, информация, которой мы располагаем на данный момент, чрезвычайно тревожна, потому что все нарушения, системные нарушения, от злоупотребления административным ресурсом до риторики вражды, являются не только публичными, все это видят, но и мы всегда передаем им эту информацию, и фактически мы видим, что, похоже, БДИПЧ/ОБСЕ видит совершенно другую Армению, чем все общество Республики Армения», - отметил Вардеванян.

Из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Радио Азатутюн сообщили, что международные наблюдатели очень серьезно относятся к взглядам и опыту своих собеседников, и что они сделают более объемное заявление о своих первоначальных наблюдениях на следующий день после выборов.

Отметим, что накануне авторитетная международная правозащитная организация Freedom House также обратилась к теме избирательной кампании в Армении, разделив обеспокоенность защитника прав человека Армении тем, что армянские политики используют призывы к насилию и риторику ненависти.