Freedom House выражает обеспокоенность по поводу развития событий в Армении и призывает партии воздерживаться от языка вражды

Согласно заявлению, размещенному на странице авторитетной международной организации в Facebook, эти действия сеют поляризацию и язык вражды в обществе страны, которая восстанавливается после войны в Нагорном Карабахе и готовится к парламентским выборам.

«Мы призываем все партии воздерживаться от такой риторики, придерживаться демократических норм поведения на протяжении всего периода выборов», - говорится в заявлении.

Freedom House также распространила заявление защитника прав человека Армении, в котором Арман Татоян считает атмосферу предвыборной кампании очень тревожной, подчеркивая: «Так дальше продолжать нельзя».