Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Freedom House выражает обеспокоенность по поводу развития событий в Армении и призывает партии воздерживаться от языка вражды

Организация Freedom House обеспокоена участившимся использованием языка вражды политиками в период предвыборной борьбы в Армении.

Согласно заявлению, размещенному на странице авторитетной международной организации в Facebook, эти действия сеют поляризацию и язык вражды в обществе страны, которая восстанавливается после войны в Нагорном Карабахе и готовится к парламентским выборам.

«Мы призываем все партии воздерживаться от такой риторики, придерживаться демократических норм поведения на протяжении всего периода выборов», - говорится в заявлении.

Freedom House также распространила заявление защитника прав человека Армении, в котором Арман Татоян считает атмосферу предвыборной кампании очень тревожной, подчеркивая: «Так дальше продолжать нельзя».

Смотрите комментарии (1)

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG