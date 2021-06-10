ЦИК отказал Тиграну Арзаканцяну в регистрации

Соответствующее решение Центризбирком принял на сегодняшнем заседании.
Согласно ЦИК, Арзаканцян не смог доказать, что на протяжении последних четырех лет постоянно проживал в Армении. По данным ЦИК, Арзаканцян отсутствовал в Армении 1005 из 1461 дня до подачи документов.
Отметим, что предвыборные плакаты Тиграна Арзаканцяна в большом количестве появились почти во всех уголках Армении задолго до официального начала избирательной кампании.
В ходе заседания ЦИК также утвердил отказ партии «Армянские орлы – Единая Армения» (лидер – Хачик Асрян) от участия во внеочередных парламентских выборах.
Таким образом, в парламентских выборах 20 июня примут участие 25 политических сил – 4 блока и 21 партия.
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