Пашинян не понимает, с какой целью Серж Саргсян обнародовал аудиозапись

На этой аудиозаписи слышно, как Пашинян подробно рассказывает о разговоре с президентами России, Казахстана и Беларуси в Сочи 12 мая 2018 года по поводу карабахского урегулирования.

Обнародовав аудиозапись, Серж Саргсян обвинил Никола Пашиняна в том, что тот завел переговоры в тупик. Между тем, Пашинян не считает, что запись компрометирует его, а наоборот, считает, что обнародование аудиозаписи этого разговора только в его пользу.

Это, по словам Пашиняна, дает ему возможность более открыто и до конца высказываться по карабахской тематике. «Со вчерашнего дня я думаю об этом, обсуждаю с моими коллегами, предлагаю им высказать свое мнение, с какой целью этот человек обнародовал эту аудиозапись. Для чего?», - отметил Никол Пашинян.

Пашинян повторил ранее высказанную им мысль о том, что в 2018 году он унаследовал карабахский вопрос в тупиковом, искаженном виде. Он несколько раз подчеркнул, что позиции международных посредников и президента Азербайджана совпадали, и что «посредники ОБСЕ, которые должны были вести переговорный процесс к урегулированию, по сути, сформулировали подходы Азербайджана как развитие переговорного процесса».

Пашинян подчеркнул, что эта благоприятная ситуация для Азербайджана была создана еще в январе 2016 года, когда посредники ОБСЕ «поставили Армении условие отказаться от идеи временного статуса Нагорного Карабаха».

«Международное сообщество, на которое мы надеялись долгие годы, по сути, поставило перед нами задачу вернуть территории взамен на ничего», - заявил и.о. премьер-министра.

Пашинян рассказал о «плане Лаврова» по формуле 5+2, согласно которому Азербайджану сначала должны были быть переданы 5 прилегающих к Карабаху районов, а затем 2 района. По его убеждению, это фактически была программа, подразумевавшая передачу территорий взамен на ничего. «Раньше была формула «территории в обмен на статус», затем была формула «территории в обмен на мир», а в 2016-2018 годах была сформулирована формула «территории в обмен на ничего»», - заявил он.

В свою очередь, в оппозиционном блоке «Честь имею» сегодня выразили недоумение в связи с высказываемыми мнениями относительно того, что обнародование содержания аудиозаписи может пойти на пользу Николу Пашиняну.