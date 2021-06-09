Серж Саргсян обнародовал обещанную накануне аудиозапись

Серж Саргсян обнародовал аудиозапись на мероприятии блока «Честь имею» в Гегаркуникской области.

Когда и где была сделана аудиозапись, на которой слышен голос Никола Пашиняна, неизвестно.

На записи голос Никола Пашиняна говорит:

«Когда я поехал в Сочи 12 мая 2018 года, чтобы у меня там были встречи, то есть, когда происходило наше первое знакомство, там было место, где собираются до и после заседаний, чтобы выпить кофе и так далее. Приходят Путин, Назарбаев и Лукашенко и говорят мне следующее: «у тебя сейчас огромная популярность и так далее, тебе выпал исторический шанс решить вопрос Карабаха». Я говорю, хорошо, есть исторический шанс, но что по-вашему означает решить? Они рассказывают мне то, что написано в «плане Лаврова»: отвод войск и т.д., и что они придут там будут стоять, и даже муха не пролетит. Я говорю, что без определения статуса Карабаха этот вопрос не может быть темой для обсуждения. Я даже не согласен с этим вариантом, а вы мне другое говорите. И тут Путин говорит, и Путин, и Назарбаев, и Лукашенко говорят, что Алиев понимает, что Карабах никогда не будет в составе Азербайджана. Я им говорю, отлично, это интересно. Давайте напишем все это на бумаге, и это будет уже интересная тема для обсуждения, я принесу эту бумагу и скажу народу, что есть такое предложение – интересно оно нам или нет? Но нет, говорят, здесь есть второй нюанс: просто он [Алиев] говорит, если я покажу это сейчас, я стану предателем нации. Я же им там сказал, что, фактически, я понял, он ваш давний друг, вы не хотите, чтобы он стал предателем нации, вы хотите, чтобы я стал предателем нации. Я сказал, этого не будет. И в результате всего этого, я понял, что они хотят посадить меня на тот же конвейер, в конце которого, несмотря на все беседы, улыбки, тосты, была апрельская война. Мне было ясно, моя задача здесь была четко сформулирована: любым способом нужно соскочить с этого конвейера, спрыгнуть с него, оказаться в другом месте, но точно не быть на нем. Будь то, извините меня за выражение, немного прикидываясь сумасшедшим, немного неадекватным, но с этого конвейера нужно было соскакивать. И тогда ситуация была очень рискованной. Это было очень, очень рискованно».

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян пока не отреагировал на обнародование данной аудиозаписи.

После обнародования аудиозаписи третий президент Армении сам обвинил Пашиняна в том, что тот завел переговоры в тупик․«Напрашивается вывод, что этот человек не сумасшедший. Этот человек просто прикидывается сумасшедшим, совершает безумные поступки. Это просто недопустимо, недопустимо для руководителя страны», - подчеркнул Серж Саргсян.

Отметим, что накануне Серж Саргсян пообещал обнародовать компрометирующую Пашиняна аудиозапись, если Пашинян в течение 24 часов не представит хотя бы одного доказательства выдвинутого против него обвинения в том, что бывший президент проиграл деньги, предназначаемые для армии, в казино «Монто Карло» в Монако.