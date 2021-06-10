Никол Пашинян принял и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипа Рикера

Согласно пресс-релизу пресс-службы премьер-министра, приветствуя представителей высокопоставленной делегации США, Никол Пашинян подчеркнул важность развития армяно-американского сотрудничества, отметив, что визит является хорошей возможностью для обсуждения повестки дня и перспектив двусторонних отношений.

Исполняющий обязанности премьер-министра выразил признательность за послание президента США Джо Байдена об официальном признании и осуждении Геноцида армян и выразил надежду, что это будет способствовать поддержанию стабильности и безопасности в регионе. Никол Пашинян отметил, что «признание и осуждение Геноцида армян является важным фактором региональной безопасности, поскольку вызовы безопасности армянского народа за последние 100 лет не изменились, и развязанная против Арцаха [Карабаха – ред.] 44-дневная война является тому свидетельством, потому что в этой войне участвовали те же акторы, которые участвовали в организации и осуществлении Геноцида армян».

Согласно сообщению, и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии отметил, что это его первый визит в Армению, и он рад находиться в Ереване, чтобы обсудить двусторонние отношения со своими армянскими коллегами. Филип Рикер передал Николу Пашиняну приветствия госсекретаря США Энтони Блинкена и подтвердил готовность развивать партнерство с Арменией.

Филип Рикер высоко оценил процессы, направленные на развитие демократических институтов в Армении, и назвал парламентские выборы 2018 года образцовыми. Была отмечена готовность американской стороны и впредь оказывать содействие Армении в проведении демократических реформ.

Собеседники коснулись ситуации в регионе. Двусторонне была отмечена важность роли сопредседательства Минской группы ОБСЕ и необходимость принятия шагов по снижению напряженности.

В контексте карабахского вопроса исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения подчеркнул, что позиция армянской стороны заключается в том, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках мирного процесса под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ и на основе предложенных сопредседателями принципов.

Никол Пашинян обратил внимание собеседника на необходимость скорейшего возвращения пленных, заложников и других удерживаемых лиц и немедленного вывода азербайджанских вооруженных формирований с суверенной территории Республики Армения.

Стороны также обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества.