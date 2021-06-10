Некоторые адреса на улице Пушкина в Ереване исключены из списка зон «приоритетного общественного интереса»

Из списка сняты следующие адреса: Пушкина 8: Пушкина 8, кв. 3; Пушкина 10-1 и 6а; Пушкина 10, кв. 3, Пушкина 10, корп. 6.

«Закон предусматривает, что общественный интерес не может считаться приоритетным, если реализация цели отчуждения не начнется в течение семи лет после вступления в силу соответствующего решения правительства о признании общественного интереса», - заявил председатель Комитета по градостроительству Армен Гуларян, добавив, что с 2013 года единой городской застройки фактически не произошло.

Исполняющий обязанности вице-премьера Тигран Авинян пояснил, что речь идет о решении о признании приоритетного общественного интереса на участке от перекрестка Абовян-Пушкин до площади Сахарова.

«В целом несколько зданий признаны имеющими культурную ценность. Фактически, можно сказать, что в этом процессе значительного прогресса в застройке не было. И, учитывая вопрос сохранения памятников истории и культуры, было принято решение об исключении данных адресов из решения правительства от 2013 года», - сказал и.о. вице-премьера.

Муниципалитету было предложено разработать новую схему городского развития в данном районе.