Инцидент между сторонниками Пашиняна и Кочаряна в Гюмри (ВИДЕО)

Инцидент произошел после митинга партии «Гражданский договор» и ее лидера Пашиняна, который состоялся в рамках предвыборной кампании.

После митинга на площади Вардананц Пашинян и его сторонники провели шествие в центре Гюмри. Стычка и словесная перепалка начались в тот момент, когда сторонники Пашиняна проходили мимо штаба возглавляемого Кочаряном блока «Айастан» («Армения»). Участвующих в стычке граждан разнимали правоохранители.