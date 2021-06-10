Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Инцидент между сторонниками Пашиняна и Кочаряна в Гюмри (ВИДЕО)

Митинг сторонников Пашиняна в Армавире (архив)

Накануне в Гюмри произошла стычка между сторонниками исполняющего обязанности премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна.

Инцидент произошел после митинга партии «Гражданский договор» и ее лидера Пашиняна, который состоялся в рамках предвыборной кампании.

После митинга на площади Вардананц Пашинян и его сторонники провели шествие в центре Гюмри. Стычка и словесная перепалка начались в тот момент, когда сторонники Пашиняна проходили мимо штаба возглавляемого Кочаряном блока «Айастан» («Армения»). Участвующих в стычке граждан разнимали правоохранители.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG