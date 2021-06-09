Азербайджан заблокировал работу российского журналиста на Евро из-за поездки в Карабах

Футбольные власти Азербайджана заблокировали аккредитацию родившегося в Баку российского журналиста армянского происхождения Нобеля Арустамяна на Евро-2020. Теперь он не может работать даже на матчах, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Внимание на это обратил журналист Василий Уткин.

Причиной стало «неуважение к территориальной целостности Азербайджана», приводит издание Sports.ru слова вице-президента Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльхана Мамедова. По его словам, Арустамян неоднократно бывал на территории Нагорного Карабаха, который Баку считает своей оккупированной территорией.

После публикации Уткина ситуацию прокомментировала генеральный продюсер канала "Матч ТВ", где работает Арустамян, Тина Канделаки. Она заявила, что делается "всё возможное" для получения аккредитации. За журналиста вступился российский МИД. Арустамян также поблагодарил за помощь Федерацию футбола Армении.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля в 11 странах, в том числе в России. Матчи были перенесены с прошлого года из-за пандемии коронавируса нового типа. Для аккредитации на турнир журналист должен быть одобрен всеми странами-организаторами.