Все заместители министра иностранных дел подали в отставку

Об этом Радио Азатутюн сообщили в МИД Армении.

Напомним, 27 мая Ара Айвазян подал в отставку с должности и.о. министра иностранных дел на фоне разговоров о том, что нынешние власти собираются подписать новый трехсторонний документ с Азербайджаном и Россией.

В тот же день подал в отставку один из заместителей главы МИД Гагик Галачян. О его отставке стало известно через 4 дня – 31 мая.