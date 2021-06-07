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Армения

Все заместители министра иностранных дел подали в отставку

Здание МИД Армении в Ереване

Все три заместителя министра иностранных дел Армении – Артак Апитонян, Авет Адонц и Армен Гевондян подали заявления об отставке, которые на прошлой неделе были отправлены в канцелярию премьер-министра с соответствующими ходатайствами.

Об этом Радио Азатутюн сообщили в МИД Армении.

Напомним, 27 мая Ара Айвазян подал в отставку с должности и.о. министра иностранных дел на фоне разговоров о том, что нынешние власти собираются подписать новый трехсторонний документ с Азербайджаном и Россией.

В тот же день подал в отставку один из заместителей главы МИД Гагик Галачян. О его отставке стало известно через 4 дня – 31 мая.

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