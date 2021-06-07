Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Путин и Мишель также обсудили Нагорный Карабах

Сегодня состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговора были обстоятельно рассмотрены вопросы отношений России и Европейского союза, а также ряд актуальных международных проблем.

Среди указанных вопросов также фигурирует ситуация вокруг Нагорного Карабаха.

«Обсуждена текущая ситуация вокруг Нагорного Карабаха с учётом важности дальнейшей последовательной реализации Заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Среди приоритетных задач обозначено разблокирование экономических и транспортных связей в регионе, решение гуманитарных проблем населения. Шарль Мишель выразил поддержку проводимой работе, в том числе по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция)», - в частности, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Кремля.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG