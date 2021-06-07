Азербайджанские военные пытались увести лошадей у армянского пастуха – омбудсмен

По словам Татояна, инцидент произошел в воскресенье около 13:30. Азербайджанские военные пытались украсть у пастуха около 20 лошадей, которые приблизились к их незаконно установленным позициям на территории Армении.

Азербайджанцы попытались приблизиться к лошадям, «но благодаря огню, открытому ВС Армении, попытка кражи была предотвращенная», отметил он.

Омбудсмен подчеркнул, что подобные инциденты не единичны: азербайджанские военные открывают огонь по мирному населению и животным.

«Этот инцидент также показывает, кто в действительности подрывает безопасность людей в регионе и перспективы восстановления мира», - отметил защитник прав человека.