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Армения

Азербайджанские военные пытались увести лошадей у армянского пастуха – омбудсмен

Азербайджанские военнослужащие пытались украсть лошадей близ села Верин Шоржа, армянские ВС открыли предупредительный огонь. Об этом сообщает омбудсмен Армении Арман Татоян.

По словам Татояна, инцидент произошел в воскресенье около 13:30. Азербайджанские военные пытались украсть у пастуха около 20 лошадей, которые приблизились к их незаконно установленным позициям на территории Армении.

Азербайджанцы попытались приблизиться к лошадям, «но благодаря огню, открытому ВС Армении, попытка кражи была предотвращенная», отметил он.

Омбудсмен подчеркнул, что подобные инциденты не единичны: азербайджанские военные открывают огонь по мирному населению и животным.

«Этот инцидент также показывает, кто в действительности подрывает безопасность людей в регионе и перспективы восстановления мира», - отметил защитник прав человека.

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