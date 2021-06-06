«Просвещенная Армения» призывает к формированию правительства национального согласия

Об этом сегодня накануне стартующей 7 июня предвыборной кампании заявил лидер партии Эдмон Марукян.

В ходе пресс-конференции с участием главы предвыборного штаба и первых пяти кандидатов предвыборного списка партии Марукян, в частности, сказал: «Согласно всем имеющимся на данный момент опросам, ни правящая партия, ни предыдущее руководство в лице Роберта Кочаряна не могут победить на выборах», - подчеркнул Марукян.

По его словам, до 45% избирателей не определились, за кого голосовать.

«Единственная сила, у которой нет врагов на двух конфликтующих полюсах, - это «ПросвещеннаяАрмения», - сказал он, добавив, что если партия получит соответствующий процент голосов, то принудит к внутриполитическому миру все враждующие стороны.

Как отметил Марукян, по итогам выборов все политические силы, прошедшие в парламент, а также те, кто не пройдет, но у которых есть электорат, должны играть роль в формировании правительства национального согласия.

«Республике Армения нужно правительство национального согласия на протяжении 3-5 лет», - подчеркнул лидер партии «Просвещенная Армения».

Одновременно, Эдмон Марукян предупредил, что если в Армении начнутся потрясения, то вооруженные силы Азербайджана, которые уже на протяжении месяца находятся на территории Армении, продвинуться еще дальше вглубь армянской территории.



