Никол Пашинян обратился с посланием к гражданам Армении

Пашинян отметил: «Тебя пытаются убедить, что время показало обратное, что ты должен либо быть подчиненным на своей родине, либо потерять свою родину. А я обращаюсь к тебе с убеждением, что правда как раз в обратном».

Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что «в тот момент, когда мы перестали терпеть, наша Родина уже была похожа на машину, катящуюся в пропасть, машину, которой мы пытались управлять без руля и колес, без тормоза и двигателя».

«И теперь у тебя есть выбор: подчиниться времени или подчинить время себе. Я хочу, чтобы ты подчинил время себе, потому что время, которое не было подчинено тебе вчера, является ключом к нашим сегодняшним потерям. Наша сегодняшняя горечь накапливалась вчера.

Помнишь ли ты, сколько раз на протяжении многих лет ты жил с убеждением, что «в этой стране нет будущего»? И когда ты поменял свое мнение, случилась самая большая катастрофа, и ты снова начал думать, что будущего нет.

Но сегодня – это будущее вчера. А завтра – будущее сегодня, и оно наступит, если ты решишь, что оно существует, потому что ты не должен терять способность мечтать о будущем, превращать будущее в повседневную работу. Пишу тебе, чтобы сказать, что будущее есть. Есть будущее, и мы его создадим сегодня. Пишу тебе, чтобы сказать, что будущее есть. Есть будущее, и мы создадим его сегодня», - заключил Пашинян.

Напомним, что «Есть будущее, будущее есть» - предвыборный лозунг возглавляемой Пашиняном партии «Гражданский договор».

Официально предвыборная кампания на парламентских выборах 20 июня стартует 7 июня. В выборах участвуют 26 политических сил.