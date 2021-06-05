ЕС призывает Азербайджан и Армению решить неотложные гуманитарные вопросы

Представитель Службы внешних связей ЕС упомянул случай подрыва автобуса на мине в Кельбаджаре, отметив, что следует предотвратить гибель мирных жителей на минах.
«Нужно обмениваться всей информацией, необходимой для разминирования», - заявил Стано.
Европейский союз поддерживает запрет на минирование и призывает Армению и Азербайджан решить неотложные гуманитарные вопросы, включая освобождение удерживаемых лиц. Об этом сообщил официальный представитель дипломатического ведомства ЕС Питер Стано.
Представитель Службы внешних связей ЕС упомянул случай подрыва автобуса на мине в Кельбаджаре, отметив, что следует предотвратить гибель мирных жителей на минах.
«Нужно обмениваться всей информацией, необходимой для разминирования», - заявил Стано.
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