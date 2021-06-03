Государство меняет систему, но трудно изменить людей – Пашинян о скандале в Абовянском морге

Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, комментируя скандал с ненадлежащим хранением останков военнослужащих, которые были обнаружены в Абовянском отделении Судебно-медицинского научно-практического центра.
По словам Пашиняна, правительства проделало немалую работу за прошедшие три года, оборудовав отделения анатомических театров также в регионах страны.
«Это показывает, что власти не на словах, а на деле улучшали условия работы в данной сфере. Но министр здравоохранения или другие руководители не могут лично, каждый день обходить каждый объект и следить, кто как работает. Все виновные понесли ответственность», - подчеркнул и.о премьер-министра.
Напомним, что ранее на этой неделе в Армении разгорелся скандал из-за публикаций снимков с мешками с телами погибших военнослужащих, беспорядочно разбросанных в подвальном помещении Абовянского отделения Судебно-медицинского научно-практического центра.
В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями. В связи с инцидентом руководитель и трое сотрудников Абовянского отделения судебно-медицинского научно-практического центра были уволены. Директор центра получил строгий выговор.
Ранее и. о. министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян публично принесла извинения родственникам военнослужащих.
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