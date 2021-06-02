Минобороны Армении опровергает информацию о пересечении армянскими военнослужащими границы с Азербайджаном

«Очевидно, что подобную дезинформацию азербайджанское военно-политическое руководство вводит в оборот с целью создания у международного сообщества впечатления о попытках Вооруженных сил Армении обострить армяно-азербайджанскую пограничную ситуацию, а также для противовеса провокационному вторжению ВС Азербайджана 12 и 13 мая на территорию Республики Армения», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

Министерство обороны Армении заявляет, что «Вооруженные силы Республики Армения ни 1 июня, ни в предшествующие ему дни не пересекали границ Азербайджанской Республики, и все утверждения по этому поводу являются дезинформацией, распространяемой оборонным ведомством этой страны, объем которой в последнее время существенно увеличился».

В частности, в армянском оборонном ведомстве напомнили, что «несколько дней назад Минобороны Азербайджана утверждало, что армянская сторона открыла огонь как на армяно-азербайджанской границе, так и в направлении азербайджанских позиций Шуши, что, естественно, было опровергнуто оборонным ведомством Армении и командованием российского контингента, осуществляющего миротворческую миссию в Республике Арцах [Карабах – ред.]».