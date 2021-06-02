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Общество

Руководитель и двое сотрудников Абовянского морга уволен после скандала с останками солдат

Заведующий Абовянским филиалом ГНКО «Судебно-медицинский научно-практический центр» при Министерстве здравоохранения Армении уволен после истории с останками погибших в Карабахе солдат.

Об этом в среду сообщили из пресс-службы Минздрава.

В сообщении отмечается, что вместе с руководителем филиала морга с должностей сняты двое сотрудников заведения. А сам директор ГНКО получил строгий выговор.

Ранее в армянских Telegram-каналах появились снимки с останками погибших в Карабахе военнослужащих, завернутыми в полиэтиленовые мешки и небрежно разбросанными на полу в подвальном помещении Абовянского судебно-медицинского центра. Фотографии вызвали широкий резонанс в обществе. И.о. главы Минздрава Анаит Аванесян извинилась перед родственниками погибших, а Пашинян поручил провести служебное расследование и наказать виновных за халатность.

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