Руководитель и двое сотрудников Абовянского морга уволен после скандала с останками солдат

Об этом в среду сообщили из пресс-службы Минздрава.



В сообщении отмечается, что вместе с руководителем филиала морга с должностей сняты двое сотрудников заведения. А сам директор ГНКО получил строгий выговор.

Ранее в армянских Telegram-каналах появились снимки с останками погибших в Карабахе военнослужащих, завернутыми в полиэтиленовые мешки и небрежно разбросанными на полу в подвальном помещении Абовянского судебно-медицинского центра. Фотографии вызвали широкий резонанс в обществе. И.о. главы Минздрава Анаит Аванесян извинилась перед родственниками погибших, а Пашинян поручил провести служебное расследование и наказать виновных за халатность.



