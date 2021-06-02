COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался один пациент

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 2 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 149 и сейчас составляет 213 578.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще один человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 4 446.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1083 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3 763, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 090 156 (2 916 за сутки).