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Спорт

Футбол: Армения сыграла вничью с вице-чемпионами мира

(архивная фотография)

Сборная Армении по футболу накануне в гостевом товарищеском матче сыграла вничью 1:1 с действующими вице-чемпионами мира Хорватией.

Счет в мачте на 24-ой минуте открыли хорваты: отличился Иван Перишич из миланского «Интера», который поразил ворота головой после подачи углового в исполнении капитана хозяев Лука Модрича, выступающего за мадридский «Реала».

На 72-ой минуте матча подопечным Хоакина Капарроса удалось сравнять счет, благодаря дальнему удару Ангуло.

Отметим, что 5 июня сборная Армении в Стокгольме проведет еще один товарищеский матч – на этот раз с другим участником финальной части Евро-2020 сборной Швецией.

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