Футбол: Армения сыграла вничью с вице-чемпионами мира

Счет в мачте на 24-ой минуте открыли хорваты: отличился Иван Перишич из миланского «Интера», который поразил ворота головой после подачи углового в исполнении капитана хозяев Лука Модрича, выступающего за мадридский «Реала».

На 72-ой минуте матча подопечным Хоакина Капарроса удалось сравнять счет, благодаря дальнему удару Ангуло.

Отметим, что 5 июня сборная Армении в Стокгольме проведет еще один товарищеский матч – на этот раз с другим участником финальной части Евро-2020 сборной Швецией.