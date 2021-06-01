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Армения

Нового исполняющего обязанности министра иностранных дел не будет назначено до выборов

Ара Айвазян

После отставки исполняющего обязанности министра иностранных дел Ара Айвазяна его обязанности будут переданы первому заместителю.

Об этом Радио Азатутюн сообщили в правительстве, подчеркнув, что новый исполняющий обязанности министра, вероятно, не будет назначен до выборов.

В правительстве не указывают имя замминистра, который будет выполнять обязанности Ара Айвазяна, у которого было четыре заместителя. На сайте МИД не упоминается, кто из них именно является первым заместителем министра.

Список возглавляет Артак Апитонян. Кстати, один из заместителей министра Гагик Галачян подал в отставку 27 мая, в тот же день, что и Ара Айвазян.

Ссылаясь на конституционные статьи и закон о структуре и деятельности правительства, юристы спорят, допускает ли конституционное устройство временного правительства замену ушедшего в отставку и.о. министра новым. Ответ неоднозначный. В частных беседах с Радио Азатутюн многие правоведы утверждают, что в законе нет ясности, однако они согласны с тем, что целью должно быть сохранение эффективности государственного управления. А в текущем случае, соглашаются они, юридическая неразбериха может привести к политическому кризису.

«Допустимо это законом или нет, но сложно представить, что сейчас кто-то согласится стать исполняющим обязанности министра, особенно если до выборов осталось всего 19 дней», - обосновывает свое мнение политолог Беньямин Погосян.

Он отмечает, что уже бывший глава МИД сделал многозначительное заявление, сказав, что МИД должен твердо отстаивать суверенитет, независимость, государственные и национальные интересы Армении, и причина его отставки, по сути, связана с этими вопросами.

По словам политолога, даже сегодня сложно проанализировать сказанное министром. Однако, как считает он, ясно одно: между исполняющими обязанности премьер-министра и министра иностранных дел были серьезные разногласия.

«Трудно сказать, были ли разногласия по поводу содержания тех или иных вопросов или разногласия были по поводу того, что министр иностранных дел и руководство министерства попросту игнорировались или не были вовлечены во многие важные вопросы. В какой-то момент министр понял, что в любом случае тот факт, что он не был осведомлен, не снимает с него ответственности, потому что министр является вторым лицом в государстве во внешней политике после премьер-министра. Все, что я могу сказать, это то, что я бы очень удивился, если бы кто-то в министерстве теперь согласился вступить в должность. Я имею в виду сейчас до [выборов] 20 июня», - подчеркнул Погосян.

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