Нового исполняющего обязанности министра иностранных дел не будет назначено до выборов

Об этом Радио Азатутюн сообщили в правительстве, подчеркнув, что новый исполняющий обязанности министра, вероятно, не будет назначен до выборов.

В правительстве не указывают имя замминистра, который будет выполнять обязанности Ара Айвазяна, у которого было четыре заместителя. На сайте МИД не упоминается, кто из них именно является первым заместителем министра.

Список возглавляет Артак Апитонян. Кстати, один из заместителей министра Гагик Галачян подал в отставку 27 мая, в тот же день, что и Ара Айвазян.

Ссылаясь на конституционные статьи и закон о структуре и деятельности правительства, юристы спорят, допускает ли конституционное устройство временного правительства замену ушедшего в отставку и.о. министра новым. Ответ неоднозначный. В частных беседах с Радио Азатутюн многие правоведы утверждают, что в законе нет ясности, однако они согласны с тем, что целью должно быть сохранение эффективности государственного управления. А в текущем случае, соглашаются они, юридическая неразбериха может привести к политическому кризису.

«Допустимо это законом или нет, но сложно представить, что сейчас кто-то согласится стать исполняющим обязанности министра, особенно если до выборов осталось всего 19 дней», - обосновывает свое мнение политолог Беньямин Погосян.

Он отмечает, что уже бывший глава МИД сделал многозначительное заявление, сказав, что МИД должен твердо отстаивать суверенитет, независимость, государственные и национальные интересы Армении, и причина его отставки, по сути, связана с этими вопросами.

По словам политолога, даже сегодня сложно проанализировать сказанное министром. Однако, как считает он, ясно одно: между исполняющими обязанности премьер-министра и министра иностранных дел были серьезные разногласия.

«Трудно сказать, были ли разногласия по поводу содержания тех или иных вопросов или разногласия были по поводу того, что министр иностранных дел и руководство министерства попросту игнорировались или не были вовлечены во многие важные вопросы. В какой-то момент министр понял, что в любом случае тот факт, что он не был осведомлен, не снимает с него ответственности, потому что министр является вторым лицом в государстве во внешней политике после премьер-министра. Все, что я могу сказать, это то, что я бы очень удивился, если бы кто-то в министерстве теперь согласился вступить в должность. Я имею в виду сейчас до [выборов] 20 июня», - подчеркнул Погосян.