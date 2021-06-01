Президент и премьер-министр РФ поздравили Пашиняна с днем рождения

В послании, текст которого опубликован на официальном сайте премьер-министра Армении, в частности, говорится:

«Отношения между Россией и Арменией развиваются весьма успешно. Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь всемерно укреплять двусторонние союзнические связи – на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Закавказском регионе.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов».

В своем поздравительном послании Пашиняну председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, в частности, отметил:

«Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление дружественных, партнерских и союзнических российско-армянских отношений. Динамично развивается торгово-экономическое, научно техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество, успешно реализуются крупные совместные проекты в различных областях.

Убежден, что активная работа по правительственной линии будет способствовать дальнейшему расширению двустороннего взаимодействия. Создаст благоприятные условия для углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Армения.

От души желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, доброго здоровья, благополучия и новых успехов в вашей ответственной государственной деятельности».

Сегодня, 1 июня, Николу Пашиняну исполнилось 46 лет.